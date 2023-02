La Juve ritrova sé stessa: obiettivo Coppa Italia per volare in Europa

La squadra bianconera torna ad essere cinica e vincente: la Coppa Italia rappresenta il percorso più 'semplice' verso la qualificazione in Europa.

A corrente alternata. Una luce che va e viene, si accende e spegne, in una stagione tormentata non solo sul rettangolo verde di gioco ma soprattutto per le vicende extra campo.

Nella serata dello Stadium, la Juventus di Massimiliano Allegri si regala una doppia sfida affascinante e mai banale contro l'Inter in semifinale di Coppa Italia.

Il successo di misura sulla Lazio, arrivato grazie alla rete di Gleison Bremer, rappresenta la reazione che tecnico e ambiente si aspettavano dopo il brutto tonfo in campionato contro il Monza, arrivato proprio all'Allianz Stadium domenica scorsa.

Contro i biancocelesti, la formazione bianconera si presenta in versione 'corto muso'. Quella Juventus cinica e compatta, in grado di portare a casa il massimo risultato con il minimo sforzo, senza concedere nulla ad un avversario che a dire il vero non vive una serata brillantissima - per usare un eufemismo - dal punto di vista offensivo.

Nella notte della prima insieme in bianconero di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, 853 giorno l'ultima volta in maglia viola della Fiorentina, la Juventus si assicura un posto in semifinale di Coppa Italia, un obiettivo della 'Vecchia Signora' per continuare a sperare nel pass europeo.

Il trofeo non può che rappresentare una priorità per la squadra di Massimiliano Allegri in questo momento storico, alla luce di un classifica condizionata dai 15 punti di penalizzazione. Un jolly in chiave qualificazione europea da non sottovalutare per provare a ottenere il pass per la prossima Europa League e non restare fuori dalle coppe nella prossima stagione: il successo del trofeo nazionale garantisce, infatti, l'accesso alla fase a gironi della prossima stagione.

Una strada secondaria da percorrere, seppur con un pizzico d'amarezza a causa dello standard Champions a cui è abituata Madama, per continuare a calcare il palcoscenico europeo e incassare denaro proveniente dagli introiti televisivi.

Con una classifica deficitaria proprio a causa del -15, al netto di un miracolo sportivo nel girone di ritorno, l'Europa passa per la Coppa Italia o per l'altra via, la vittoria dell'Europa League, un percorso che al momento appare più insidioso e con più ostacoli, a partire dal Nantes, primo avversario dei bianconeri.

Ancora una volta Madama ha dimostrato di essere di casa in Coppa Italia. Sì, perché oltre ad averla vinta ben 14 volte, la Juve ha conquistato il pass per la semifinale in ben nove delle ultime dieci edizioni, ovvero dalla stagione 2008/2009, da quando i quarti di finale sono tornati ad essere sfida secca. L'unica eccezione risale al 27 gennaio 2011, quando venne eliminata dalla Roma.

Nella gara contro la Lazio, Allegri ha ritrovato quella Juventus che era riuscita a infilare una serie incredibile di otto gare vinte di fila senza subire neppure un goal, dall'1-0 nel derby contro il Torino del 15 ottobre all'1-0 in casa contro l'Udinese del 7 gennaio.

Una squadra cinica ed efficace, che non concede nulla e colpisce al momento giusto, massimizzando lo sforzo.

Una Juve che torna ad essere concreta dopo qualche sbandata e che vuole confermarsi in Europa: l'obiettivo è a sole tre gare, l'ostacolo Inter in un 'Derby d'Italia' mai banale il vero banco di prova per continuare a inseguire il pass per la prossima Europa League.