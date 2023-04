Lampard torna al Chelsea: sarà lui il traghettatore fino a fine stagione

L'ex centrocampista dei blues ha accettato un contratto fino a giugno, che lo porterà in panchina due anni dopo l'ultima esperienza a Londra.

L'amore tra Frank Lampard e il Chelsea, tra il Chelsea e Frank Lampard, è qualcosa di grande, che va oltre le 648 presenze in maglia blu del centrocampista, oltre i 248 goal che lo rendono uno dei marcatori più prolifici della storia del calcio inglese.

Ora che il Chelsea si trova in cattive acque, lontanissimo dalla zona Europa e senza allenatore per via dell'esonero di Graham Potter, Lampard ha accettato di tornare ad allenare i blues, con un contratto da traghettatore, che durerà fino a giugno e permetterà alla società di trattare con il prossimo allenatore senza fretta.

DALL'ESONERO ALLA CHIAMATA: IL RITORNO DI LAMPARD

Dopo una carriera trascorsa in gran parte con la maglia del Chelsea, Lampard aveva avuto già modo di allenarlo: era il 2019 e venne chiamato dopo aver portato il Derby County in finale playoff con l'Aston Villa, in Championship.

Restò a Londra un anno e mezzo, che fu costellato di alti e bassi: buone prestazioni, giocatori in forma (su tutti, al tempo, Tammy Abraham) e poi sconfitte, gioco involuto. Un alternarsi di risultati in contraddizione che portarono l'allora presidente, Roman Abramovich, a optare per l'esonero, che arrivò nel 2021.

Lampard lasciò il Chelsea in nona posizione, a 11 punti dal Manchester City capolista.

L'anno successivo venne chiamato all'Everton per sostituire Rafa Benitez e centrare la salvezza. Ci riuscì, ma a gennaio 2023 venne di nuovo esonerato per una crisi di risultati.

Ora Lampard ha l'occasione di dimostrare di non essersi completamente perduto, allenando una squadra di campioni che quest'anno non ha mai trovato la quadra.

Il quarto di finale di Champions con il Real Madrid lo vedrà sfidare uno dei suoi mentori, Carlo Ancelotti. Con Ancelotti alla guida del Chelsea, Lampard segnò 22 goal, record assoluto per un centrocampista. Ora proverà a batterlo per salvare una stagione per ora molto al di sotto delle aspettative, contando sulla scaramanzia.

Il Chelsea è infatti andato in finale di Champions League 3 volte e tutte e 3 le volte c'era in panchina un allenatore arrivato in corso d'opera: Avraham Grant nel 2008, Roberto di Matteo nel 2011, Thomas Tuchel nel 2021.