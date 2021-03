L'amore con Lucescu, il record di goal, l'addio: l'avventura di Mkhitaryan allo Shakhtar

Voluto da Lucescu, arrivato dai rivali cittadini, ha iniziato da centrocampista prima di avanzare sempre di più. Fino alla partenza tre anni dopo.

Il gioco degli incroci negli ottavi di finale di Europa League ha messo la Roma di fronte allo Shakhtar Donetsk. Un avversario ben conosciuto, perché recentemente incontrato - ed eliminato - negli ottavi di Champions League una manciata di edizioni fa. Ben conosciuto soprattutto da due simboli della Roma di oggi: Paulo Fonseca, che lo ha allenato dal 2016 al 2019 prima di approdare proprio a Roma, ed Henrikh Mkhitaryan, che ha anche lui trascorso tre anni alla Donbass Arena. Vivendo anni memorabili, insieme al suo mentore Mircea Lucescu.

Il periodo ucraino dell’armeno è coinciso con il regno del tecnico rumeno, allo Shakhtar dal 2004 al 2016. Ed è stato proprio lui a volere a tutti i costi quel giovane talento che stava mettendosi in mostra nel campionato ucraino. Lucescu se n’era innamorato nei preliminari di Champions League del 2007, quando ‘Heno’ giocava ancora nel Pyunik. Il suo nome nell’ambiente era già noto. Di lui si era già parlato per un provino fatto in Brasile col San Paolo, a dir poco inusuale per un calciatore armeno. Mkhitaryan però era diverso dagli altri. A gennaio 2007 aveva già esordito in nazionale. E ad agosto, quando lo Shakhtar incrociò il club di Yerevan, finì nel radar di Lucescu. Sembrava un trasferimento già scritto.

Nel 2009, in effetti, Mkhitaryan arrivò a Donetsk. Dall’altra parte, però: al Metalurg, la seconda squadra cittadina. Una scelta particolare, giustificata dalla titolarità di fatto garantitagli. Effettivamente, così fu. 13 goal in 36 partite nella prima stagione, 4 nella prima decina della seconda. Indossando anche la fascia di capitano contro la Dynamo Kiev, a ventun anni. Lo Shakhtar aveva capito che il momento di affondare il colpo era arrivato. E nell’estate del 2010, a mercato quasi scaduto, ha portato l’armeno alla corte di Mircea Lucescu: “Mi ha fatto capire che mi voleva a tutti i costi”.

“È stato il primo a segnalarcelo quando era al Pyunik. Al Metalurg ha fatto vedere tutte le sue qualità ed è diventato un leader della squadra. Speriamo che ora da noi possa sviluppare tutto il suo potenziale”, ha affermato Sergei Palkin, direttore sportivo dello Shakhtar.

6 milioni di euro, cinque anni di contratto. Al Metalurg non la presero molto bene, ma al classe 1988 la seconda squadra di Donetsk sembrava andare stretta. I settimi posti e l’Europa League non bastavano più. Voleva i titoli, la Champions League. Arrivava in una squadra ricca di talento: Willian, Douglas Costa, Alex Teixeira, Taison, Luiz Adriano, Jadson. Una squadra che nel 2009 aveva vinto l’Europa League, con la forte ossatura brasiliana che l’ha contraddistinta nell’ultimo ventennio.

Mkhitaryan faticava a trovare spazio. Il primo anno Lucescu lo provò molto spesso a centrocampo insieme alla diga Fernandinho, con risultati esigui. Tante difficoltà difensive, tre goal soltanto e prestazioni non particolarmente memorabili. Tra trequarti e attacco di spazio però ce n’era poco. Almeno fino a quando Jadson decise di tornare in Brasile e liberare un posto. Preso immediatamente dall’armeno, che riavvicinandosi alla porta ha ritrovato anche il feeling con il goal. Doppia cifra in campionato, secondo double Prem’er Liga più Coppa d’Ucraina, un ruolo centrale. In preparazione alla stagione 2012/13, quella dell’esplosione, quando alla Donbass Arena - dove dopo ogni goal veniva suonata una canzone del paese del marcatore - si sono abituati ad ascoltare musica armena, in particolare la ‘Sabre Dance’.

“Sto cercando di capire a chi assomigli, perché so che me lo chiederete - scherzò Lucescu - ma non so onestamente trovare un paragone azzeccato. Ne ho allenati tanti di giocatori, ma nessuno come lui”.

L’annata iniziò col successo in Supercoppa, proseguì con il primo goal in Champions League contro il Nordsjaelland, con la doppia sfida alla Juventus che lo fece conoscere anche in Italia — nonostante il digiuno di reti con la squadra di Conte e l’eliminazione, dietro i bianconeri e il Chelsea. La notizia ormai era quando Mkhitaryan non segnava piuttosto che l’inverso. Giocando spesso anche da attaccante, un ruolo più avanzato, ha sfiorato quota 30 stagionale, fermandosi a 29. 25 dei quali in campionato, ancora un record per una singola stagione della Prem’er Liga. Ovviamente, miglior giocatore della lega. E le attenzioni inevitabili dei top club.

Se ne invaghì in particolare il Borussia Dortmund, che cercava di colmare il vuoto lasciato da Mario Götze sulla trequarti. Lo aveva affrontato negli ottavi di finale del 2013 in Champions League, con qualificazione ottenuta dai gialloneri, poi finalisti e battuti dal Bayern Monaco. Klopp aveva potuto apprezzare a spese proprie il talento dell’armeno, la sua capacità di essere un trequartista totale, in grado di pressare, di rimanere spesso lucido. Arrivò una prima offerta da 23 milioni, respinta con perdite. Lo Shakhtar era chiaro: o 30, o nulla.

Il rapporto d’amore sembrava comunque andare spegnendosi. Durante la trattativa, Palkin a ‘Terrikon’ disse che “non so dove si trova Mkhitaryan, solo il suo agente lo sa”. E poi: “Se vuole andarsene, devono pagare quella cifra” . Alla fine, risolte le questioni formali, i club si accordarono per 27,5 milioni di euro. Lo Shakhtar si consolò con Fred (oggi al Manchester United), l’armeno lasciò l'Ucraina con qualche storia tesa e iniziò il suo tour nei grandi campionati europei. Un tour che lo riporta, da avversario, ad affrontare la squadra a cui deve molto, a cui ha regalato 44 goal, 23 assist e 7 trofei in 106 presenze.