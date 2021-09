Il viaggio di Lammers: "Bergamo-Francoforte in macchina dopo la chiamata dell'Eintracht"

Il 24enne ha lasciato l'Atalanta per la Bundesliga: "Ho messo alcune cose in valigia e sono partito". Dovrà rialzare il club dopo un avvio deludente.

Bisogna attraversare il confine con la Svizzera, dunque, a seconda del percorso celto, proseguire per la terra elvetica, o in alternativa vivare verso il Lussemburgo, per poi entrare in Germania. Da qui, altre ore di viaggio, fino a Francoforte. Da Bergamo alla quinta città tedesca per abitanti, sono circa 8 ore. Sam Lammers le ha percorse con gioia.

Il 24enne olandese, a fine agosto, ha lasciato l'Atalanta per approdare all'Eintracht, in Bundesliga. Il club di Francoforte lo ha convinto all'instante, spazzando via le possibili destinazioni di Serie A, tra tutte il Genoa. Sembrava fatta per il trasferimento in Liguria, invece trasferimento in Germania.

Lammers, che nella prima parte di carriera si era messo in mostra tra PSV ed Heerenveen, non è riuscito a trovare spazio all'Atalanta, chiuso da un reparto offensivo d'elite, che comprende ancora oggi Ilicic, Muriel, Zapata, Malinovskyi e compagnia. Addio necessario per il proseguo della sua vita calcistica.

Arrivata la chiamata dell'Eintracht, Lammers non ha avuto dubbi, come evidenziato nella conferenza stampa di presentazione:

"Sono arrivato a Francoforte da Bergamo in macchina. Quando è arrivata la chiamata, ho messo in valigia alcune cose e sono subito salito in auto".

Lammers si è detto entusiasta di potersi confrontare con il calcio tedesco. A Francoforte sarà allenato da Glasner:

"A Bergamo la situazione non era ideale, giocavo poco e a gennaio non avevano voluto lasciarmi partire. Quindi ero molto felice di questo trasferimento si fosse concretizzato dopo i contatti lo scorso gennaio. Ho avuto ottime conversazioni con allenatore e dirigenza dell'Eintracht".

Ha scelto il numero nove, da vera punta centrale, Lammers. Sarà a disposizione dell'Eintracht dal prossimo match contro lo Stoccarda, in cui potrebbe partire dalla panchina, per poi subentrare nella ripresa. Nelle prime sfide di campionato si sono alternati come centravanti Borrè, Paciencia ed Ache. Senza fortuna.

Due punti nelle prime tre gare, con tre reti segnate e sei incassate: l'Eintracht è partito male, con zero goal da parte delle proprie punte. Due sono stati messi a segno dall'ex milanista Hauge, mentre nel 5-2 subito contro il Dortmund l'altro centro è arrivato grazie all'autorete di Passlack.

A Lammers il compito di adattarsi il più velocemente possibile, così da prendersi la maglia da titolare e far dimenticare Andrè Silva, passato al Lipsia dopo 45 goal in 71 presenze con le Die Adler.