Lammers ai Rangers: accordo con l'Atalanta, domani le visite

L'attaccante olandese lascia il club orobico e l'Italia: accordo per il passaggio a titolo definitivo, domani le visite mediche con gli scozzesi.

Sam Lammers è pronto a dire addio alla Serie A e all’Italia. Dopo la stagione vissuta tra Empoli e Sampdoria e culminata con la retrocessione in Serie B con il club blucerchiato, l’attaccante olandese è tornato all’Atalanta, proprietaria del suo cartellino.

Il futuro del classe 1997 non è, però, a Bergamo e in nerazzurro. Lammers è infatti in procinto di volare in Scozia e legarsi ai Rangers Glasgow.



L’Atalanta e il club scozzese hanno raggiunto l’accordo totale per il passaggio del calciatore olandese a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro.

Lammers svolgerà domani le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà proprio al sodalizio scozzese.

Per il 26enne sta per concludersi un’avventura italiana tutt’altro che fortunata. Arrivato nel 2020 dal PSV Eindhoven, ha collezionato appena 4 goal in 46 presenze nelle tre esperienze con Atalanta, Sampdoria ed Empoli. In mezzo anche un prestito all'Eintracht Francoforte, con cui ha conquistato un'Eruopa League.