L'amico fraterno di Ronaldo allarma la Juve: "Voglia di tornare al Real Madrid"

Edu Aguirre, giornalista spagnolo e amico intimo di Cristiano Ronaldo, spaventa la Juve: "Ha sentito l'affetto del madridismo"

Approfittando del rinvio del derby d' , Cristiano Ronaldo ieri sera s'è presentato al Bernabeu per il Clasico: vinto dal per 2-0 sul . Un blitz all'insegna degli ottimi ricordi, con una lunga sessione di selfie e autografi per le vie del centro della capitale spagnola.

Un amore di nove anni, impossibile da dimenticare sia per il fuoriclasse portoghese sia per l'esigente pubblico del Real. D'altro canto, i trofei non mentono: 4 assieme, svariati trofei nazionali e l'opportunità di ricevere per 5 volte il Pallone d'Oro. Insomma, percorso mostruoso.

Attenzione, però, a ciò che potrebbe accadere in futuro. E, in tal senso, le parole pronunciate al al 'Chiringuito' da Edu Aguirre, giornalista e amico fraterno di CR7, potrebbero allarmare la :

Altre squadre

🚨 ¡OJO! 🚨 "Estoy SEGURO de que CRISTIANO HOY ha sentido GANAS de VOLVER al Real MADRID". @EduAguirre7, en #ChiringuitoClásico! pic.twitter.com/Xbm1WbSTxo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 2, 2020

"Sono sicuro che Cristano abbia sentito la voglia di tornare a Madrid. E' incredibile quello che ha avvertito dalla gente, già un’ora prima che arrivasse allo stadio al Bernabeu erano tutti impazziti perché sapevano che sarebbe andato. Per un momento incredibilmente la partita è passata in secondo piano. E lui ha avvertito l’affetto, Cristiano è madridista. Per questo sono sicuro che ha sentito questa voglia".

Insomma, le vie del mercato sono infinite. Proprio come spiegato da Aguirre: