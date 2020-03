L'amico di Sarri svela: "Dice che Cuadrado ha una faccia da Gimmi e lo chiama così"

Aurelio Virgili, vecchio amico di Sarri, racconta il tecnico della Juventus: "In banca era sempre vestito di nero e lo chiamavamo Diabolik".

Quella che lega Aurelio Virgili a Maurizio Sarri è un'amicizia ultraventennale, nata ai tempi in cui l'attuale tecnico della lavorava ancora in banca e che dura ancora oggi.

Ecco perché Virgili, intervistato da 'Tuttosport', conosce praticamente tutti i segreti di Sarri come quello relativo al soprannome con cui l'allenatore bianconero chiama uno dei suoi giocatori.

"Cuadrado. A forza di sentire Maurizio che lo chiama Gimmi, è entrato in testa anche a me. Mi ha detto che Cuadrado ha una faccia da Gimmi e lo chiama così".

Nonostante la pausa forzata causa coronavirus, d'altronde, Sarri resta focalizzato sul calcio.

"È un computer. Un esempio? Se adesso lo chiamassi per chiedergli quanti chilometri ha percorso Gimmi contro l’ , mi direbbe i metri in avanti, indietro, in verticale, in orizzontale...".

Virgili quindi racconta l'ultima telefonata con l'amico Maurizio. Il tema, ovviamente, è soprattutto il calcio.

"Ci sentiamo ogni settimana. E le telefonate iniziano tutte allo stesso modo: “Lello (Maurizio mi chiama così) abbiamo vinto? Quando chiama, siccome resta appassionato di tutti i campionati, sa già i risultati dell’Affrico, la società dilettantistica dove giocano i miei figli. Adesso che il pallone è fermo e siamo in quarantena ci sentiamo anche più del solito. Tre giorni fa ho telefonato a Maurizio per capire un po’ della positività di Rugani al coronavirus e in generale per sapere come stava lui. A Maurizio mancano il quotidiano, l’allenamento: sono linfa vitale per lui. Si concentra sul lavoro che può svolgere da casa: riguarda partite, allenamenti, studia i dati dei giocatori".

Qualcosa però non è mai cambiato, in banca come in panchina.