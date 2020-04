L'amico di Ronaldo confessa: "Madrid gli manca molto"

Edu Aguirre celebra i due anni dalla rovesciata di CR7 e sottolinea che Madrid gli manca molto: "Ha lasciato Madrid per sempre?".

Un punto di domanda che lascia aperte tante porte sul futuro. Cristiano Ronaldo chiuderà la sua carriera alla ? I fatti parlano chiaro: con i bianconeri ha un contratto almeno fino al 2022. Poi tutto il resto è ancora da scrivere.

L'amico Edu Aguirre, giornalista del 'Chiringuito', rivela però che Madrid, quella che è stata la sua città per 9 anni, gli manca. E lo fa con un tweet inequivocabile, ricordando la rovesciata di due anni fa proprio contro la Juventus.

"Oggi compie 2 anni. Cristiano toccò il cielo e fece la storia, meravigliando il mondo prima di dire addio al suo Madrid per sempre (?). E chiaramente sì. Gli manca molto".

Hoy se cumplen 2 años.

Cristiano tocó el cielo e hizo historia maravillando al mundo antes de despedirse de su Madrid para siempre (?).

Claro que si. Se le echa mucho de menos. pic.twitter.com/mOJfowtEwh — Edu Aguirre (@EduAguirre7) April 3, 2020

Oggi Cristiano è nella sua casa di Madeira insieme alla sua famiglia, in attesa di riprendere a giocare con la Juventus. Per il futuro, per ora, ci sarà tempo.