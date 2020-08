Lamberto Zauli nuovo allenatore della Juventus U23: è ufficiale

Dopo la promozione di Pirlo alla guida della Prima Squadra, sarà Lamberto Zauli il nuovo allenatore della Juventus Under 23.

La completa il domino delle panchine: dopo l'improvvisa promozione di Pirlo alla guida della Prima squadra bianconera, sarà Lamberto Zauli a prendere il suo posto come allenatore dell'Under 23.

Zauli nella scorsa stagione ha già allenato la selezione Under 19, conducendola in piena zona Playoff e in semifinale di Coppa . Inoltre sotto la sua guida i giovani bianconeri hanno raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale della Youth League.

Adesso per Zauli ecco quindi la promozione nell'Under 23, reduce da una stagione positiva dopo la vittoria della di Serie C e la qualificazione ai playoff con Pecchia in panchina.

Contestualmente alla nomina di Zauli, la Juventus ha affidato la gestione della seconda squadra al nuovo Under23's manager Giovanni Manna.