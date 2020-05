Lambert e la concorrenza con Balotelli: "Era una disgrazia in allenamento"

L'ex attaccante del Liverpool racconta la concorrenza con il numero 45 del Brescia: "Quando Rodgers lo mise davanti a me, andai fuori di testa".

Dopo Giorgio Chiellini, un altro ex compagno di squadra attacca Mario Balotelli. Stavolta è Ricky Lambert, ex attaccante del e del , dove appunto è stato compagno del numero 45 del .

Lambert e Balotelli arrivaraono insieme al Liverpool nel 2014 con il difficile compito di non far rimpiangere Luis Suarez, ma non andò proprio così bene. L'inglese a 'Bristol Live' ha parlato delle scelte di Rodgers e del fatto che spesso gli preferisse Balotelli.

“Brendan Rodgers mi mise davanti Balotelli e mi fece andare fuori di testa. Non riuscivo a capire. Il modo in cui si allenava era una disgrazia. Fuori dal campo d’allenamento è un grande ragazzo, ma quando si allena non è così".

Lambert sottolinea anche l'impatto negativo che quelle scelte ebbero sulla squadra, visto lo scarso rendimento di Balotelli ad Anfield (soltanto un goal in 16 partite di Premier League).