L'amarezza di Onana: "Per i portieri di colore è più dura arrivare al top"

Il portiere dell’Ajax, Onana, parla dei pregiudizi verso i portieri di colore: “Pensano che siano meno affidabili, per noi è più dura”.

C’è tanto di André Onana nei grandi risultati ottenuti in questa stagione dall’. La compagine olandese è attualmente in corsa per il titolo in Eredivisie ed è riuscita a spingersi fino alle semifinali della anche grazie alle parate del suo portiere camerunense.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L’estremo difensore 23enne si sta rivelando tra i migliori nel suo ruolo eppure, ma la strada per arrivare ad alti livelli è stata di quelle dure. Lo stesso Onana infatti, parlando alla BBC Sport, ha spiegato come a suo dire ci sia ancora una certa diffidenza nei confronti dei portieri di colore.

“I portieri sono tutti uguali, tutto possono sbagliare. Io commetto degli errori, i portieri bianchi li commettono, tutti li commettono, io non vedo differenze tra bianchi e neri. Noi di colore dobbiamo prepararci bene perché per noi non è facile”.

Onana mercoledì potrebbe diventare il primo portiere di colore a giocare una finale di Champions League dai tempi di Dida e quindi dal 2007.

“Non ci sono molti portieri di colore ai vertici, perché la gente crede che sono meno affidabili, che commettono troppi errori. E’ un qualcosa che dobbiamo cambiare, non è facile per noi arrivare a certi livelli, soprattutto se sei nero. La verità è che non importa essere bianco o nero, alla fine siamo tutti portieri”.

Onana ha parlato della possibilità di raggiungere la finale di Champions con l’Ajax.