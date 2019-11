L'allenatore esonerato dopo il 27-0: "Umiliante sarebbe stato smettere di giocare"

Invictasauro-Marina 27-0 è stata una delle partite più chiacchierate del weekend, nonostante si trattasse di campionato provinciale juniores di Grosseto. Massimiliano Riccini, 44 anni, è stato esonerato dopo aver condotto la sua squadra alla rotonda vittoria.

Una telefonata del presidente Paolo Brogelli gli ha comunicato la decisione. Il motivo? Una mancanza di rispetto. Una versione con cui Riccini, allenatore col patentino Uefa B, non è d'accordo. E lo ha spiegato a 'Repubblica'.

"Cosa avrei dovuto fare? Chiedere ai miei ragazzi di far segnare un gol agli avversari? Umiliante sarebbe stato far girare il pallone, fare torello, smettere di giocare. Eravamo 6-0 dopo 10 minuti. A fine primo tempo ho chiesto all’allenatore avversario come avremmo dovuto regolarci e lui ci ha chiesto di continuare a giocare. Così abbiamo fatto, nel calcio si deve fare così, e chi dice il contrario è ipocrita. Preferirei perdere 27-0 piuttosto che perdere con pochi gol di scarto ma consapevole di essere protagonista di una farsa".