L'allenatore del Salisburgo consiglia Haaland: "Al Lipsia sarebbe perfetto"

Quale sarà il futuro di Erling Haaland? Il classe 2000 di proprietà del piace a mezza Europa e, viste le voci che parlano di una clausola da 20 milioni di euro, sono tanti i club a cui è accostato.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Jesse Marsch, attuale allenatore del club austriaco, ha detto la sua, consigliando al giocatore di andare al . Nel club di , 'cugino' del Salisburgo avendo la stessa proprietà, Marsch ha anche lavorato nella scorsa stagione come vice di Ralf Rangnick.

A 'Omnisport' il tecnico statunitense ha affermato che Lipsia è l'ambiente ideale per i giovani che devono crescere.

“Il Lipsia è un grande club per tutti i giocatori, in particolare per i calciatori giovani, forti ed esplosivi. In teoria, Haaland e il Lipsia formerebbero un binomio perfetto. Ha la mentalità giusta per raggiungere il suo potenziale, non è mai soddisfatto e vuole sempre migliorare”.