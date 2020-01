L'allenatore del Celta Vigo su Lobotka: "Ho bisogno di giocatori concentrati"

Stanislav Lobotka è sempre più vicino al . Gattuso attende il suo nuovo regista di centrocampo, che intanto potrebbe non giocare con il Vigo nella partita di domani contro l'Osasuna.

L'allenatore del club galiziano, Oscar Garcia, ha parlato della situazione dello slovacco, affermando che il mercato potrebbe deconcentrarlo, ragion per cui potrebbe essere escluso dal match.

"Ho parlato con Lobotka e domani lo farò ancora. Non è una situazione facile, con il mercato aperto qualcuno può pensare a sé stesso più che al Celta. Se ritengo che Lobotka non sia concentrato al massimo sulla partita allora non giocherà, perché ho bisogno di calciatori concentrati che lascino da parte altri pensieri".