L'incubo di una finale raccontato da Lallana: "Mi sentivo un coniglio"

Finale di Champions 2018, il Real batte il Liverpool. Lallana entra al posto dell'infortunato Salah: "Ero pietrificato, non potevo competere".

Ora fa quel che può nelle zone calde della classifica di Premier, con la maglia del Brighton. Adam Lallana ha lasciato il Liverpool nel 2020, dopo aver vinto Premier e Champions League. Insomma, un palmares di tutto rispetto per il giocatore inglese, che nel 2018 ha vissuto probabilmente la sua gara più strana.

E dire che tutti sognano di giocare quella partita, che risponde al nome di Champions League. Quando Lallana lo ha fatto per la prima volta, però, non è stato per niente piacevole. Prima di conquistarla battendo il Tottenham, ha infatti avuto modo di sperimentare la tristezza per la sconfitta contro il Real.

Passi il k.o, uno dei due risultati positivi, ma Lallana non ha dimenticato quella partita per altri motivi, più specifici:

"Eo pietrificato. Avevo giocato solo tre gare in un nano terribile, ho avuto un infortunio dopo l'altro e non sono riuscito a trovare il mio ritmo in campo. Mi ero appena ripreso da un grave infortunio muscolare, credo di aver giocato solo 15 minuti nell'ultima partita di Premier League ed ero fuori forma".

Lallana entra in campo al posto di Salah alla mezzora, dopo il famoso contrasto tra l'egiziano e Sergio Ramos. All'improvviso, in quel di Kiev, si ritrova catapultato nella finale di Champions:

"Non potevo competere con nessuno, avvicinarmi a Modric o a nessuno. Semplicemente correvo intorno a tutti, mi sentivo come un coniglio sotto i riflettori. La cosa peggiore è entrare in una partita dopo così poco dall'inizio".

Intervistato nel 'Super 6 podcast', Lallana ha confessato come sembrava non sapesse dove si trovasse:

"Ricordo che correvo ovunque e arrivavo in ritardo ai duelli, mi sentivo soffocare. In nessun momento ho pensato 'Wow, ho giocato la finale di Champions League", ma piuttosto ho detto 'Grazie a Dio non ho commesso un errore che ci è costato un goal".

Sconfitto e con la medaglia d'argento al collo, ancora scosso per la gara e il k.o, Lallana si è rifatto dodici mesi dopo, sempre in Champions League: non è sceso in campo nella finale contro il Tottenham, ma si è portato via la gloria e l'oro da Campione d'Europa.