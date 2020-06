L'agente spiega il gesto di Politano: "Ha zittito la panchina della Juventus"

Matteo Politano dopo il rigore ha zittito qualche componente della panchina della Juventus, come svela Davide Lippi, suo agente.

Matteo Politano è stato uno dei protagonisti della vittoria in Coppa del , avendo segnato uno dei rigori decisivi. Dopo aver realizzato il tiro dal dischetto, l'ex calciatore dell' ha zittito qualcuno, anche se in diretta non è stato chiaro con chi ce l'avesse.

La spiegazione la dà il suo procuratore, Davide Lippi, ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss'.

"Matteo ha fatto molto bene, ha tirato anche il rigore. Segno di stizza? Lui ha zittito sicuramente qualche componente della panchina della che ha cercato di disturbarlo con qualche parolina di troppo cercando di farlo sbagliare. Così ha tirato un gran rigore e ha zittito la panchina bianconera al termine del penalty".

L'agente di Politano poi elogia il suo assistito, confermando il fatto che si è inserito perfettamente nell'ambiente di Napoli e del Napoli.