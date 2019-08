L'agente di Pépé svela: "Perché l'Arsenal? Per la garanzia di essere titolare"

Questa estate il è stato ad un passo dall'acquisto di Nicolas Pépé dal , con i suoi agenti che eravano arrivato a Dimaro addirittura in elicottero. Il giocatore ha poi deciso però di firmare per l', con grande dispiacere di tutti i tifosi partenopei.

Oggi Sami Khiat, agente di Nicolas Pépé, ha parlato a 'L'Equipe' svelando proprio i motivi dietro alla scelta di sposare l'Arsenal. Al primo posto ha messo la centralità nel progetto sportivo.

"L'Arsenal per noi è la scelta giusta. Il Lille ha ricevuto offerte da cinque top club mondiali, ma noi volevamo la certezza che sarebbe stato titolare nella prossima squadra. Abbiamo sempre guardato il progetto sportivo come prima cosa e non i soldi. Pépé ha bisogno di grande considerazione e l'Arsenal può garantirgli tutto questo".