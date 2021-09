L'agente di Nzola: "Aspettiamo la risposta dello Spezia per andare al Basaksehir"

L'agente di Nzola ha risposto al DS dello Spezia: "Non ha mai rifiutato il Genoa: scambio saltato per il mancato accordo tra le due società".

L'agente di M'bala Nzola non ci sta e risponde dopo le dichiarazione del direttore sportivo dello Spezia Pecini dopo le dichiarazioni rilasciate ieri dal dirigente del club ligure, in cui affermata che lo scambio con il Genoa sia saltato per il no dell'attaccante.

Doug Pingisi ha raccontato la sua versione dei fatti ai microfoni di Gianlucadimarzio.com.

"Nzola era sul mercato. È normale ci fossero delle trattative. Abbiamo fatto tanti discorsi con Pecini, cercando di trovare una soluzione. La volontà del giocatore era quella di restare in Serie A. L’unica squadra ad aver fatto un’offerta concreta è stata il Genoa, anche in virtù degli ottimi rapporti tra Preziosi e il giocatore. Abbiamo poi avuto anche contatti con club inglesi e turchi, ma la volontà di M’bala è sempre stata quella di rimanere in Italia. Il Genoa era la sua prima scelta, poi i rossoblù non hanno trovato l’accordo con lo Spezia e lo scambio è saltato. Ma non si dica che Nzola non gradiva la destinazione perché non é la verità...".

L'agente di Nzola ha parlato anche dell'interessamento di altre società di Serie A.

"Non abbiamo mai ricevuto nessuna offerta concreta né dal Cagliari né dalla Sampdoria. E comunque non abbiamo rifiutato nulla. L’unica trattativa è stata con il Genoa che ha mostrato interesse per il ragazzo. Io non so perché l’affare sia saltato, ci è solo stato detto di trovarci un’altra squadra perché l’operazione era annullata. Non esiste sentir dire che Nzola abbia rifiutato offerte in Italia".

Le strade di Nzola e Spezia potrebbero dividersi, con l'attaccante che potrebbe finire in Turchia, dove il calciomercato è ancora aperto.

"Stiamo parlando con l’İstanbul Başakşehir, il giocatore gradirebbe la destinazione. Sui di lui, sempre dalla Turchia c’era anche il Rizespor. Noi stiamo aspettando una risposta positiva dal club per andare al Başakşehir. La squadra di Istanbul è sempre stata la meta preferita dal ragazzo, dopo la Serie A".

Pingisi conferma i contatti con un club inglese, il Nottigham Forest.

"Ma era in Championship, abbiamo preferito andare in Turchia. Così come non abbiamo dato seguito alle proposte del Vitoria Guimaraes in Portogallo".

Nella chiosa finale, l'agente di M'bala Nzola sottolinea come il suo assistito debba crescere a livello caratteriale.