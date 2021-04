L'agente di Hakimi e Mayoral rivela: "Giuntoli fece di tutto per portarli al Napoli"

Achraf Hakimi e Borja Mayoral sono al loro primo anno in Serie A rispettivamente con Inter e Roma, ma ci hanno messo poco a convincere e rispettare le aspettative che i club avevano su di loro.

Soltanto qualche anno fa, entrambi avrebbero potuto trovarsi nella stessa squadra italiana: il Napoli. Quando entrambi erano ancora giovani in rampa di lancio dal Real Madrid, Cristiano Giuntoli aveva provato il doppio colpo.

Alejandro Camano, agente del marocchino classe 1998 e dello spagnolo classe 1997, ha rivelato a 'CalcioNapoli24' che il Ds partenopeo le aveva provate tutte per mettere a segno il doppio colpo.

“Cristiano Giuntoli è un grande direttore sportivo e prima del passaggio al Borussia Dortmund di Achraf fece di tutto per portare in azzurro Hakimi e Borja Mayoral. Nel calcio può accadere di tutto, ma l’accordo non si trovò, anche se il Napoli fece di tutto per portarli in rosa.