Coutinho al PSG per Neymar? L'agente sbotta: "Il Barcellona deve dirci la verità"

La strada che potrebbe (ri)portare Neymar al è ancora molto lunga e su questa si incrocia anche il destino di Philippe Coutinho. Nelle ultime ore, però, il brasiliano sarebbe diventato un piccolo caso.

La posizione dell'ex all'interno del club catalano sarebbe infatti molto instabile e soprattutto non chiara nemmeno all'agente del giocatore, Kia Joorabchian.

Il procuratore di Cou, intervenuto a 'RMC', ha spiegato che il presidente del Barcellona gli avrebbe garantito la permanenza del giocatore. Andre Cury però, altro dirigente del club, starebbe spingendo per l'opposto: inserirlo nell'affare Neymar.

“Il presidente del club è stato chiaro: non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore, a nessun club. Con questo, e per rispetto della decisione del Barcellona di tenerlo, abbiamo scelto di non guardare al mercato per il nostro giocatore e non lo abbiamo offerto ad altri club. Ma ho appreso, ed è un fatto, che Andre Cury sta dicendo cose totalmente diverse. Sta spingendo per includere Coutinho nel trasferimento di Neymar.