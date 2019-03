L'agente di Bale contro i tifosi del Real: "Dovrebbero baciargli i piedi"

Gareth Bale ha ricevuto fischi dai tifosi del Real Madrid nel Clasico perso contro il Barcellona; l'agente Jonathan Barnett risponde a tono.

Non è il miglior momento della carriera di Gareth Bale, anche se a dire il vero il gallese già da un paio di anni non riesce a rendere al 100%, anche per ripetuti guai fisici. Nella partita tra Real Madrid e Barcellona di sabato, l'ex Tottenham è stato attacco dai tifosi.

Una brutta prestazione quella di Bale al Bernabeu, non perdonata dai tifosi del Real Madrid, che lo hanno riempito di fischi. Oggi l'agente Jonathan Barnett ha parlato ai microfoni di 'Sky Sports', difendendo il suo assistito.

"Gareth merita il massimo del rispetto. Il modo in cui i tifosi del Real lo hanno trattato non è niente di meno che una vergogna. Nei sei anni che Bale ha vestito la maglia del Real ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Lui è uno dei migliori giocatori del mondo e i tifosi dovrebbero baciargli i piedi".

L'attacco dei tifosi ha anche un precedente però: in Spagna circolano voci di una voglia di cambiare aria da parte del giocatore. Ma Jonathan Barnett ha negato tutto.