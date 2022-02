Lafont strepitoso contro il PSG: L'Equipe gli dà 10 in pagella

Nella serata trionfale dello Stade de la Beaujoire, il Nantes strapazza il PSG aggiudicandosi l'anticipo serale del 25° turno di Ligue 1.

La formazione di Antoine Kombouarè si è resa protagonista di un primo tempo semplicemente perfetto e impreziosito dalle reti di Kolo, Merlin e Bias che, di fatto, hanno blindato il risultato.

Nella ripresa, invece, è salito in cattedra Alban Lafont. L'ex portiere della Fiorentina ha inscenato una prova monstre al cospetto della capolista del campionato francese parando, sul parziale di 3-1, il calcio di rigore di Neymar che verosimilmente avrebbe chiuso la partita.

Les notes de Nantes-PSG : Lafont écoeure Paris

Auteur de huit arrêts face au PSG, Alban Lafont a été déterminant dans le succès du FC Nantes (3-1), samedi soir https://t.co/tx7bOk7Vvl #FCNPSG pic.twitter.com/74JQW7BnAq — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 19, 2022

Un intervento provvidenziale al quale ne sono seguiti altri che hanno stoppato le bocche di fuoco parigine, su tutte quelle di Kylian Mbappé e Lionel Messi. Una serata in versione paratutto per il classe 1999 che gli ha fruttato persino un '10' in pagella da L'Equipe, a conferma del suo determinante contributo ai fini del risultato.

Lafont è al Nantes dalla stagione 2019-2020, dopo aver disputato la sua unica annata italiana a protezione della porta viola.