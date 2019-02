Lafont e il video porno con Thereau: "Nulla a che fare con questa storia"

Nelle ultime ore, il nome di Alban Lafont era stato accostato sui social alla vicenda del video porno diventato virale sul web e girato da quello che, a meno di incredibili somiglianze, sembra essere Cyril Thereau.

Il portiere della Fiorentina ha risposto su Twitter a tutti quelli che hanno ipotizzato fosse lui il protagonista della scena di sesso con una donna ripresa amatorialmente con un cellulare, durante la quale non vengono però mostrati i volti a eccezione di quello di Thereau.

"Ho appena visto sul web che parlano di me per una questione privata che non mi riguarda. Voglio dire che non ho nulla a che fare con questa storia, nemmeno lontanamente".