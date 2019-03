L'affare Lille - Come la squadra più giovane della Ligue 1 si sta dirigendo verso la Champions League

La squadra di Galtier è la sorpresa della Ligue 1 quest'anno, con la sua giovane linea offensiva che ha catturato l'attenzione di tutta Europa.

Quando Christophe Galtier ha preso in mano il Lille tre giorni prima del Natale del 2017, era una squadra in crisi, scivolata nel basso della classifica ed incapace di attirare giocatori a causa di grossi timori sulle proprie finanze.

Appena un anno dopo, lo stesso club si trova al secondo posto della classifica della Ligue 1, con vista sulla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Solo la capolista PSG ha segnato più della squadra di Galtier e solo la squadra del Parco dei Principi ne ha subiti di meno.

Il segreto di una svolta così repentina è semplice: Galtier ha dato fiducia ad una linea giovane ed offensiva che ha illuminato Le Championnat.

Il Lille ha avuto il relativo lusso di essere in grado di schierare questa stagione quasi sempre la stessa squadra, con pochi infortuni o squalifiche, e quindi l'11 titolare è stato facile da prevedere. A guidare la squadra è stato Rafael Leao, supportato dal tiro formato da Nicolas Pepe, Jonathan Ikone e Jonathan Bamba. A centrocampo, Xeka e Thiago Mendes orchestrano la manovra.

Ottenere il meglio da Pepe è stato fondamentale per il loro successo. Prima che Galtier arrivasse la scorsa stagione l'ex attaccante dell'Angers veniva utilizzato al centro, una posizione nella quale non è mai sembrato a suo agio.

Ora che ha potuto giocare nel suo ruolo più naturale, la fascia, ha goduto di un periodo di grazia, segnando 16 goal e piazzandosi in uno degli attaccanti più discussi positivamente del calcio europeo. Solo Mbappè e Cavani hanno fatto più goal di Pepe in Ligue 1 quest'ann.

Una serie di big club si sono messi sulle sue tracce: Barcellona, Arsenal, PSG e Bayern Monaco.

Anche Galtier è pessimista riguardo la possibilità di resistere a tali interessi: "Come puoi tenere un giocatore quando è ricercato da club così importanti?.

Il successo del Lille in questa stagione, nel frattempo, è dovuto anche al mercato, visto che hanno firmato da 'free agent' Bamba e Leao la scorsa estate, entrambi attaccanti emergenti che erano senza squadra per diversi motivi.

Bamba è stato uno dei giovani più talentuosi del St. Etienne per anni, ma dopo un litigio con il club ha fatto sì di risolvere il proprio contratto. Galtier, allenatore di lunga data della Loira, ha visto la sua situazione e si è lanciato in picchiata per fare arrivare un giocatore che si è insediato rapidamente in prima squadra, segnando 9 goal.

Nel frattempo, il teenager Leao, definito lo Mbappe portoghese, è stato più difficile da raggiungere visto che c'erano molti club in fila per lui. Ma il Lille ha vinto la gara per questo attaccante, che dopo un avvio lento è esploso a dicembre, segnando sei goal e fornendo sette assist.

Fondamentalmente, ha apportato una nuova dimensione al gioco del Lille, che in un primo momento si affidava esclusivamente alle giocate di Pepe e Bamba. Le squadre avevano iniziato a capire come funzionavano le cose, ma grazie al giovane rapinatore d'area hanno trovato nuovo pane per i loro denti.

Il playmaker della squadra è invece l'ex giovanotto del PSG Jonathan Ikone, un 20enne di Bondy che è arrivato nell'estate del 2018.

Spesso considerato una presenza frustrante in campo in quanto le sue conosciute capacità tecniche non sono sempre messe al 100% al servizio della squadra come invece dovrebbe accadere per un numero 10, è cresciuto molto in questa stagione, beneficiando della presenza di un attaccante puro come Leoa. Cinque assist e due goal sono il segno del suo miglioramento, e la sensazione è che ce ne siano anche altri in arrivo.

Dato che i 4 attaccanti hanno un'età media di 20,75 anni, Xeka (24) e Thiago Mendes (26) sembrano decisamente più vecchi.

Il duo, tuttavia, è stato anch'esso importante per sostenere il successo offensivo del Lille, offrendo equilibrio a centrocampo. Entrambi sono in grado non solo di recuperare il pallone ma anche di gestirlo in maniera intelligente.

Galtier ha raggiunto un meraviglioso equilibrio per tutta la sua squadra, che settimana dopo settimana sembra migliorare e sicuramente lo farà fino alla prossima estate, quando dovrà combattere per cercare di mantenere il maggior numero di giocatori possibili.