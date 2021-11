Vidal è al derby, i ladri gli entrano in casa: rubata una Mercedes

Calciatori nel mirino dei ladri. Poco più di un mese fa era toccato a Paulo Dybala, la cui abitazione era stata presa di mira mentre l'argentino era in Russia assieme al resto della rosa juventina. Poi è stato il turno di Arturo Vidal, a sua volta costretto a sporgere denuncia dopo essere stato derubato.

L'episodio, come riporta 'La Provincia di Como', è venuto alla luce nella giornata odierna, ma risale a domenica 7 novembre. Ovvero la sera del derby tra il Milan e l'Inter. Mentre il centrocampista cileno era a San Siro per la partita (è subentrato a una ventina di minuti dalla fine a Barella), alcuni ladri facevano irruzione nella sua casa del Villaggio del Sole, a San Fermo della Battaglia, in provincia di Como.

Il bottino comprende una Mercedes e alcuni ori e gioielli. I ladri, che si sono introdotti nell'abitazione rompendo una finestra, hanno tentato di portare via anche la Ferrari 448 Spider di Vidal, ma senza esito.

Lo stesso Vidal ha sporto denuncia ai Carabinieri. Come riporta il quotidiano, non è il primo caso di furto nella zona del Villaggio del Sole. Nel 2008, inoltre, la stessa villa - nella quale all'epoca viveva Adriano - era stata presa di mira: in quell'occasione era stata aperta la cassaforte ed erano stati rubati dei vestiti.