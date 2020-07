Ladri in casa di Ribery: "Prenderemo le decisioni necessarie"

Di rientro da Parma, Franck Ribery ha trovato la propria abitazione svaligiata dai ladri: "Passione o no, la mia famiglia viene prima di tutto".

Il momento più delicato nel rapporto tra Franck Ribery e la è arrivato. Non tanto per i mediocri risultati viola, parzialmente dimenticati grazie al fondamentale successo esterno di , quanto per ciò che è accaduto nelle ultime ore, fuori dal campo, al fuoriclasse francese.

Rientrato a Firenze dall'Emilia, Ribery ha infatti trovato la propria abitazione messa a soqquadro dai ladri. Indumenti, lampade, oggetti di vario genere: tutto gettato a terra. E tutto documentato con un breve video che l'ex ha pubblicato sui propri profili social.

