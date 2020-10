La Stampa - Ladri in azione a Torino: rapinata casa di Douglas Costa

I malviventi avrebbero forzato una porta finestra nell'abitazione di via Lagrange: razzia di gioielli e orologi, bottino da quantificare ma ingente.

Disavventura per Douglas Costa. L’esterno della , che spenderà la prossima stagione in prestito al , è stato vittima di un furto nella sua abitazione di .

Come riportato da ‘La Stampa’, i malviventi sarebbero entrati in azione la notte scorsa, entrando nella casa del brasiliano in Via Lagrange, forzando una porta-finestra.

Il bottino, comunque ingente, non sarebbe ancora stato quantificato, ma sembra che i ladri abbiano fatto razzia di orologi preziosi e di gioielli.

Gli inquirenti di Torino stanno indagando sul furto per fare luce sull’accaduto.