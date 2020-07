Ladri in casa di Ribery, la dura reazione del francese: "Prenderemo le decisioni necessarie"

Di rientro da Parma, Franck Ribery ha trovato la propria abitazione svaligiata dai ladri: "Passione o no, la mia famiglia viene prima di tutto".

Il momento più delicato nel rapporto tra Franck Ribery e la è arrivato. Non tanto per i mediocri risultati viola, parzialmente dimenticati grazie al fondamentale successo esterno di , quanto per ciò che è accaduto nelle ultime ore, fuori dal campo, al fuoriclasse francese.

Rientrato a Firenze dall'Emilia, Ribery ha infatti trovato la propria abitazione messa a soqquadro dai ladri. Indumenti, lampade, oggetti di vario genere: tutto gettato a terra. E tutto documentato con un breve video che l'ex ha pubblicato sui propri profili social.

Dura la reazione del campione francese, che annuncia importanti provvedimenti tramite un messaggio:

"Al ritorno dalla vittoria contro il Parma, sono rientrato a casa mia. La mia casa in , Paese nel quale ho deciso di proseguire la mia carriera dopo tanti anni a . Ecco quello che ho trovato… Dunque, mia moglie ha perso qualche borsetta, qualche gioiello, ma grazie al Cielo niente di essenziale. Quello che mi scuote è l’impressione di essere nudo, di avere i pantaloni abbassati, e questo, non lo accetto".

Un episodio che potrebbe addirittura decretare la fine dell'avventura italiana di Ribery, come lo stesso giocatore lascia intuire:

"Mia moglie e i miei figli sono al sicuro a Monaco, ma come faccio ad essere sereno oggi? Come possiamo sentirci bene qui? Non corro dietro i milioni, grazie a Dio non mi manca niente, in compenso corro sempre dietro a un pallone, perché è la mia passione. Ma, passione o meno, la mia famiglia passa avanti a tutto, e noi prenderemo le decisioni che saranno necessarie al nostro benessere".

I ladri hanno manomesso il sistema di sorveglianza per entrare nell'abitazione di Ribery, che non aveva attivato l'allarme collegato al 112: tra le altre cose rubati due orologi Rolex, un bracciale di Cartier, vari gioielli in oro e dieci borse di marca.