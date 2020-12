L'accusa di Valderrama: "Con il VAR gli arbitri sono diventati pagliacci"

Carlos Valderrama, il giocatore più famoso e importante della storia della e uno dei più importanti per il Sudamerica in generale, si è scagliato contro il VAR direttamente dal suo canale YouTube.

"Il VAR cambiato il calcio in peggio, nemmeno mia madre capisce come funziona. In ogni parte del mondo, questo VAR non serve a nulla, succede qui in Colombia come in Europa.

A questo punto, tanto valere togliere direttamente gli arbitri, perchè in questa maniera sono solamente dei pagliacci. Dei pagliacci perchè non prendono decisioni. Prima gli arbitri decidevano e potevano anche sbagliavano, perchè sono esseri umani. Ma adesso non servono a nulla, vanno in campo e non decidono nulla".