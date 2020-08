L'accusa del presidente della SPAL: "Mi sono sentito tradito dai giocatori"

Walter Mattioli, patron del club ferrarino, parla della deludente retrocessione: "Nell’ultima gara li ho fatti giocare apposta senza biancazzurro".

La ha chiuso l'anno incassando un'amara retrocessione, all'ultimo posto della classifica di . Dopo la pausa, la squadra di Di Biagio ha raccolto soltanto due punti in 12 partite.

Walter Mattioli, presidente del club biancazzurro, ha fatto un bilancio stagionale in conferenza stampa. Sottolineando il suo disappunto per i soli 20 punti conquistati e per il rendimento nei mesi estivi.

"Parlai con i ragazzi, feci un discorso spiegando che volevo un finale di stagione dignitoso. Purtroppo non è successo. Non mi aspettavo un atteggiamento del genere, mi sono sentito tradito. Proprio per questo nell’ultima gara non li ho fatti giocare con i colori biancazzurri, ma con la seconda maglia”.

Sono arrivati soltanto i pareggi contro e a muovere la classifica, dopo il successo di di marzo. Troppo poco per pensare di rientrare nella lotta salvezza.