Lacazette torna al Lione: dopo cinque anni, a parametro zero

Nuovamente con l'OL, dove ha miltato per la maggior parte della sua carriera segnando 129 reti: annuncio ufficiale atteso nei prossimi giorni.

Ritorno al passato per Alexandre Lacazette. Lasciato l'Arsenal ufficialmente dopo cinque annate, l'attaccante francee è pronto a firmare per la sua vecchia squadra: visite mediche con il Lione, team con cui ha giocato la maggior parte della sua carriera.

Cresciuto nel Lione e in maglia Gones per 14 anni tra giovanili e prima squadra, Lacazette ha provato ad alzare l'asticella nel 2017 firmando con l'Arsenal dopo il pagamento di circa 50 milioni all'Arsenal.

Ha vinto tre trofei (due Community Shield, una FA Cup), segnato 70 reti, senza fare sfracelli. Nonostante il titolo di Player of the Season di casa Gunners ottenuto nel 2018.

A 31 anni torna a Lione a parametro zero, con l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nella giornata di giovedì. Svincolato dopo l'esperienza quinquennale a Londra, Lacazette ha avuto le più svariate proposte, scegliendo però di tornare a casa.

I tifosi del Lione, reduci dall'annata deludente che ha portato al risicato ottavo posto in Ligue 1, sperano possa aiutare l'OL a rinascere: nelle ultime tre annate in Francia ha del resto siglato sempre più di venti reti. Una cifra che in Premier non è mai stata raggiunta.

Tra il 2009 e il 2017, nell'era in prima squadra dopo l'OL 2, Lacazette ha messo insieme ben 129 reti in 275 partite ufficiali, arrivando fino alle semifinali di Europa League e conquistando due trofei. Erano i tempi in cui veniva convocato nella Nazionale francese: da cinque anni non lo è più.

L'Arsenal avrà dunque un attacco rivoluzionato rispetto a quello di un anno fa: Aubayemang è passato al Barcellona a gennaio, Lacazette ha lasciato. Si ripartirà da Saka? Probabilmente, ma non certamente: le voci sul Manchester City non si placano.