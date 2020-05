Lacazette aspira del gas da un palloncino, l'Arsenal: "E' una questione interna"

Spunta un video che ritrae Lacazette mentre aspira del gas da un palloncino, l'Arsenal: "Questione privata che stiamo prendendo sul serio".

Alexandre Lacazette è uno dei giocatori più chiacchierati d' in questo momento: merito di un video pubblicato da 'Daily Star' che lo ritrae aspirare del gas esilarante da un palloncino mentre si rilassa su un divano. Il filmato sarebbe stato inviato dal giocatore ad alcuni amici.

Dall' è arrivata una dichiarazione in merito: l'accaduto rappresenta una questione privata che il club sta prendendo sul serio e il caso sarà gestito internamente. Possibile che l'ex riceva una multa equivalente a due settimane di stipendio.

EXCLUSIVE: Arsenal striker Alexandre Lacazette inhales from balloon 18 months after 'hippy crack' warninghttps://t.co/xDuXhJx1kh pic.twitter.com/RS9LvCi2pa — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) May 16, 2020

Non è la prima volta che Lacazette si ritrova coinvolto in un evento del genere: 18 mesi fa, lui ed altri compagni di squadra vennero sorpresi in un nightclub di Londra ad inalare proprio il famigerato gas contenuto nei palloncini.

Allora Lacazette si trovava in buona compagnia: con lui erano presenti anche Aubameyang, Kolasinac, Özil e Guendouzi, protagonisti di un filmato che fece arrabbiare non poco la dirigenza della società londinese.