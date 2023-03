La vittoria di Brooks: torna in campo dopo la battaglia con il tumore

Il centrocampista gallese è tornato in campo a quasi due anni dall'ultima apparizione, dopo aver vinto la battaglia contro il cancro.

Una bella notizia per tutti. David Brooks è tornato a giocare una partita di calcio ufficiale dopo aver affrontato e vinto la sua personale battaglia contro il cancro

Il centrocampista gallese torna in campo 536 giorni dopo l'ultima volta, quando era stato costretto a fermarsi per la diagnosi di un linfoma di Hodgkin al secondo stadio nell'ottobre del 2021.

Brooks è subentrato ad Adam Smith al minuto 79 nella sfida giocata e persa dal Bournemouth per 3-0 contro l'Aston Villa.

Applausi di tutto il pubblico presente per l'occasione sugli spalti del Villa Park di Birmingham. Del ritorno in campo del centrocampista ha parlato anche l'allenatore del club rossonero Gary O'Neil.

"Sono felicissimo per Brooks, ma deluso per il suo rientro in una partita in cui non abbiamo ottenuto nulla, ma nel complesso è fantastico per lui".

Il Bournemouth continua la sua difficile lotta per evitare la retrocessione e in questo momento si trova al penultumo posto in Premier League.

Ma di fronte a notizie importanti come quella del recupero di David Brooks, poco importa il risultato.