La vicina racconta Cristiano Ronaldo: "Il figlio va in monopattino seguito dalla guardia"

Cristiano Ronaldo vive ormai da un anno e mezzo a dove ha scelto come sua residenza la zona di corso Alberto Picco, preferita a La Mandria che è invece la casa della famiglia Agnelli oltre che del vicepresidente bianconero Nedved.

A confermare che il portoghese non ha ancora traslocato, intervistata da 'Il Corriere della Sera', è la sua vicina di casa. Una vicina peraltro parecchio speciale.

La donna infatti si chiama Elisabetta Borel, detta Betty e figlia di Felice Borel, grande attaccante che ha vestito la maglia della con cui vinse ben tre Scudetti e una Coppa negli anni '30.

La signora Borel inoltre segue da vicino anche Cristiano junior, primogenito di Ronaldo e già inserito nei Pulcini della Juventus.

"Vedo Cristiano Junior gironzolare spesso con il monopattino, su e giù per la stradina che porta alle nostre abitazioni. Sempre con la guardia appresso, però. Proprio come mamma Georgina, seguita anche da una tata che la aiuta con i due passeggini: uno doppio, per i gemelli, l’altro singolo".