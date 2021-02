La verità della Lazio su Strakosha: "Trauma contusivo-distorsivo a un ginocchio"

La Lazio smentisce le voci di un presunto nervosismo di Strakosha, rivelando i dettagli del suo stop: "Altre ricostruzioni sono prive di fondamento".

Thomas Strakosha sarebbe nervoso. E anzi, si sarebbe lasciato andare ad alcune scenate nello spogliatoio. La voce è circolata negli ultimi giorni, a testimonianza di come il portiere albanese non stia vivendo un gran momento a causa dei guai fisici che gli hanno fatto perdere il posto da titolare. Guai fisici, appunto. E nient'altro, come precisato dalla Lazio tramite un comunicato ufficiale.

"Con riferimento ad alcune notizie apparse anche sui quotidiani di oggi, si precisa che Thomas Strakosha ha riportato nei giorni scorsi un trauma contusivo distorsivo a carico del ginocchio destro. Allo stato attuale, gli esami strumentali e clinici hanno escluso la necessità di un intervento chirurgico ed il calciatore si sta sottoponendo ad un trattamento conservativo riabilitativo.

Il portiere biancoceleste viene monitorato quotidianamente per valutare i tempi della ripresa dell’attività.

Le altre ricostruzioni sono prive di fondamento. Tra il calciatore e la Società intercorre un rapporto di reciproco rispetto ed assoluta fiducia, per la professionalità che il giocatore ha sempre dimostrato nella sua lunga militanza biancoceleste".

Lo stesso Strakosha, intanto, sta lavorando per tornare in campo quanto prima. E su Instagram ha postato una foto con un messaggio breve, ma significativo: "Loading". Ovvero, in sostanza: il rientro a pieno regime è questione di poco tempo.