La UEFA omaggia Sala: 1' di silenzio in Champions ed Europa League

La tre giorni di calcio europea che si appresta ad iniziare, rappresenterà per la UEFA l’occasione di commemorare Emiliano Sala. Prima di tutte le partite di Champions League ed Europa League, verrà infatti osservato un minuto di silenzio per lo sfortunato attaccante argentino che è venuto a mancare lo scorso 21 gennaio a seguito di un incidente aereo e il cui corpo è stato identificato la scorsa settimana.

A confermarlo con un lungo comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, è stata la stessa UEFA.

Dopo aver chiuso il suo trasferimento dal Nantes al Cardiff City, il 28enne attaccante è rimasto ucciso in un incidente areo nella Manica insieme al pilota David Ibbotson, lo scorso 21 gennaio. Il corpo di sala è stato formalmente identificato il 7 febbraio. Il corpo di Ibborson deve ancora essere trovato”.

“La UEFA conferma che sarà osservato in occasione di tutte le partite di UEFA Champions League e UEFA Europa League di questa settimana, un minuto di raccoglimento in memoria di Emiliano Sala.

Il presidente del massimo organo calcistico europeo, Aleksander Ceferin, ha nello stesso comunicato porto le sue condoglianze alla famiglia di Sala.

“A nome di tutti noi della UEFA, vorrei esprimere le mie più sincere condoglianze alla famiglia di Emiliano Sala per la loro perdita. Sono profondamente rattristato dal fatto che la sua vita sia stata così crudelmente strappata via in giovane età e invito tutti i suppoprters del continente a rendere omaggio alla sua memoria nei prossimi giorni”.