La UEFA conferma l'errore di Rocchi: l'Ajax chiede 12M come risarcimento

Secondo quanto riportato dal 'Telegraaf', la UEFA ha indirettamente confermato l'errore di Rocchi in Chelsea-Ajax dello scorso novembre.

A distanza di quasi quattro mesi, la discussa partita di tra e , che di fatto ha qualificato i Blues e retrocesso i Lancieri in , è nuovamente oggetto di forte discussione.

Ricordate l'accaduto? L'Ajax era in vantaggio per 4-2, quando l'arbitro Rocchi nel corso della stessa azione manda negli spogliatoi due giocatori olandesi. L’arbitro italiano sventola il secondo giallo sia a Blind (per un fallo in ritardo su Abraham) che a Veltman (per un tocco di mano molto discusso): al termine della stessa azione, i ragazzi di ten Hag restano così in 9 sul terreno di gioco. Da quel momento in poi il Chelsea dominò la partita trovando il 4-4 finale.

Ebbene, secondo quanto riportato dal 'Telegraaf', nel corso di una riunione in , gli arbitri UEFA sono giunti alla conclusione che la decisione di Rocchi sarebbe stata sbagliata.

Come conseguenza, l'Ajax ha quantificato i danni e chiederà alla UEFA un vero e proprio risarcimento, valutato sui quasi 12 milioni di euro.

"Le decisioni in quella situazione hanno avuto un'enorme influenza sulla partita e, in definitiva, sulla classifica finale del gruppo di Champions League".

Queste le parole del CEO dell'Ajax, Edwin van der Sar, che accompagnano la decisione del club olandese, molto forte.