La tripletta di Ferran Torres ribalta il Newcastle: il City vince 4-3

Dopo la vittoria matematica del titolo i ìCitizens' hanno vinto in rimonta sul campo dei 'Magpies'. Decisiva la tripletta dell'ex Valencia.

Dopo aver messo in bacheca la settima Premier League della sua storia, il Manchester City non stacca il piede dall'acceleratore e strappa i tre punti anche sul campo del Newcastle. Al St. James' Park i 'Citizens' hanno griffato la vittoria numero 26 del loro campionato allungando a 13 punti il gap sulla seconda, ossia i concittadini dello United.

A rubare la scena nel 'monday night' che ha chiuso il 36° turno di campionato ci ha pensato Ferràn Torres, autore della tripletta che ha sovvertito l'inerzia del match ormai sul punto di incanalarsi sui binari favorevoli alla formazione guidata da Steve Bruce.

A passare in vantaggio sono stati proprio i padroni di casa, avanti al 25' grazie alla rete di Krafth, puntualmente livellata un quarto d'ora più tardi da Joao Cancelo. A tre dall'intervallo è arrivato il primo acuto di serata dell'ex attaccante del Valencia, buono per piazzare il sorpasso. In pieno recupero, però, i Magpies hanno trovato il pari grazie a Joelinton.

Al riposo sul parziale di 2-2, le due formazioni non si sono risparmiate nemmeno nella seconda parte di gara condensando tutte le emozioni in appena 4': al 62' nuovo vantaggio Newcastle con Willock, ma tra il 64' e il 66' Ferràn Torres ha ribaltato tutto in favore dei campioni d'Inghilterra.

Per il classe 2000, sbarcato alla corte di Guardiola in estate, si tratta della prima tripletta nella sua avventura inglese. 7 sono i centri in Premier, 13 quelli stagionali. Un bottino niente male.