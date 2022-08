La Triestina ingaggia il figlio di Paolo Bonolis: giocherà nella Primavera

Il club biancorosso ha annunciato l'ingaggio del figlio del noto presentatore televisivo: ha firmato per tre anni e verrà aggregato alla Primavera.

La Triestina ha annunciato tramite i propri canali social l'ingaggio di Davide Bonolis, figlio del noto presentatore televisivo.

Nato a Roma nel 2004, dopo le esperienze con i settori giovanili di Roma e Sampdoria, ha firmato un contratto di durata triennale con il club alabardato.

"Ciao ragazzi sono Davide Bonolis, non vedo l'ora di scendere in campo e lottare insieme a voi. Forza Unione". Le parole del calciatore sul profilo Instagram del club biancorosso.

Per il 18enne, dunque, si appresta ad iniziare la nuova avventura nel settore giovanile del club di Serie C, magari con la prospettiva di un futuro balzo in prima squadra.