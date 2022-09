La Tribuna Sud contro la Juventus: bordata di fischi a fine partita

La Juventus è andata sotto la Tribuna Sud dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions, ma Bonucci e compagni sono stati subissati dai fischi.

Altra notte amara in Champions per la Juventus, la seconda consecutiva dopo la sconfitta all'esordio contro il PSG. La partita in casa col Benfica rappresentava già un bivio fondamentale per la qualificazione, ma la Juve è caduta ancora.

Il goal di Milik è stato ribaltato dalle reti di Joao Mario e David Neres. Due partite e zero punti dopo le prime due giornate, uno score che ha fatto perdere definitivamente ai tifosi della Juve, che a fine partita hanno espresso tutto il loro disappunto.

Dopo il fischio finale, infatti, la Tribuna Sud si è schierata apertamente contro Bonucci e compagni, subissati di fischi nel momento in cui si sono presentati sotto la Tribuna.

Il capitano bianconero ha poi commentato così ai microfoni di 'Amazon Prime':

"C'è poco da dire, abbiamo perso una partita che non dovevamo assolutamente perdere. E' giusto che veniamo fischiati. Sono preoccupato, perché purtroppo usciamo dalla partita troppo spesso, vuoi per un fatto mentale o fisico. Adesso dobbiamo solo stare zitti e lavorare. La colpa è di tutti, di nessuno in particolare".