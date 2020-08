La tragica scomparsa del fratello, la sospensione per insulti omofobi: l'altro Aurier

L'esterno ivoriano, finito nel mirino del Milan, è uno dei più noti terzini della Premier League: nella sua vita tragedie e polemiche.

Ha vinto dieci trofei con il , ha giocato in per anni prima del trasferimento al . Ha conquistato anche una Coppa d'Africa con la sua . Di Serge Aurier si parla da anni, sopratutto in chiave calciomercato. Alla fine però l'esterno, tra i più noti della Premier League, non è mai approdato in . Potrebbe farlo in caso di sì al trasferimento in rossonero, al .

Il 27enne è famoso per la sua abilità sulla fascia, e agli ottimi dati riguardo agli assist realizzativi, ma oltre alle prestazioni in campo c'è di più: Aurier ha infatti attraversato momenti tristi durante la sua carriera, ma è finito anche nel ciclone delle polemiche durante la sua era al PSG.

IL FRATELLO MINORE UCCISO

Proprio 2020 Serge Aurier ha dovuto affrontare il più tragico evento della sua vita. Il 13 luglio è stato infatti trovato morto a il fratello Christopher. 26enne, il più piccolo dei fratelli, è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco: militava nella quinta serie transalpina, precisamente al Toulouse Rodéo.

Il corpo del fratello di Aurier è stato trovato nella zona industriale di Tolosa, colpito da due colpi alle spalle: trasportato in ospedale per un disperato tentativo di salvargli la vita, è dececuto al Rangueil. In passato aveva avuto problemi con la giustizia, riuscendo comunque a giocare in maniera costante nei dilettanti francesi, tra quinta e sesta serie.

STOP PER INSULTI OMOFOBI

Nel 2016, invece, Aurier era finito nelle prime pagine per un altro evento negativo, in quel caso però per un suo comportamento. Ai tempi del PSG era infatti stato sospeso dal club della capitale per aver pronunciato offese omofobe nei confronti del suo tecnico Laurent Blanc: "E’ una checca".

48 ore di sospensione per Aurier, che aveva attaccato anche Ibrahimovic. In seguito alle scuse e al ritorno in campo, l'esterno aveva giocato un'altra ananta con il PSG, prima di essere ceduto nell'estate 2017 al Tottenham di Mourinho, con cui ha vissuto anche la finale di . Rimanendo però in panchina.

SQUALIFICA PER L'ATTACCO ALL'ARBITRO

Nel 2015, invece, Aurier era stato squalificato dall'UEFA. Anche in questo caso giocava con il PSG: l'ivoriano era stato fermato dalla federazione europea per tre turni anche in questo caso per un video su Facebook, in cui aveva insultato pesantemente l'arbitro di -PSG in cui era stato espulso Ibrahimovic.