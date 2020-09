La terza maglia del Manchester United? A sorpresa è bianconera

I Red Devils hanno svelato la nuova casacca tra le proteste dei tifosi: strisce bianconere con qualche punto rosso qua e là.

La prima maglia è ovviamente rossa, la seconda è nera. La terza invece, sarà bianconera. Particolare la scelta del design delle nuove casacche del , con strisce che ricordano le più importanti squadre al mondo con tali colori, tra tutte ovviamente la .

Una maglia quasi completamente bianconera, la terza del Manchester United, nonostante gli sponsor e le strisce rosse, che ha mandato su tutte le furie i tifosi del Manchester United, pronti a dire la propria in maniera negativa tra twitter, instagram e facebook.

Non tanto per dei colori che ricordano la Juventus, o il , nonostante le strisce non siano perfettamente orizzontali o verticali, ma proprio per i colori scelti lasciando poco spazio al rosso e in maniera negativa secondo gli stessi fans dei Red Devils.