La telenovela Jimenez-Ternana: una carriera da 'ostaggio' del patron Longarini

Luis Jiménez ha giocato con importanti club in Serie A, ma per tanti anni il suo cartellino è rimasto di proprietà del presidente della Ternana.

Nella sua carriera ha giocato per tanti anni in , vestendo maglie prestigiose, ma sempre con trasferimenti in comproprietà o in prestito, per poi, dopo brevi esperienze, essere inesorabilmente mandato a giocare con un'altra squadra, senza soluzione di continuità. Un vero e proprio incubo, quello vissuto sulla sua pelle dal centrocampista offensivo Luis Jiménez, dovuto al fatto che il suo cartellino rimase di proprietà del patron della Ternana Edoardo Longarini.

L'approdo in per il classe 1984 si concretizza nel 2002, dopo gli esordi nel massimo campionato cileno con il Palestino, il club con il quale il trequartista era cresciuto.

"Un gruppo d’imprenditori che non c’entrano niente con il calcio prese il mio cartellino quando giocavo nel Palestino e mi chiese dove volessi giocare da grande. - ha raccontato Jiménez in una recente intervista a 'Nuova Teleterni' per 'TRT Sport Mix' - Io risposi che volevo andare in Italia. Così dopo aver concluso la mia esperienza con la Nazionale U17 mi dissero che c’era la possibilità di venire in Italia. Ricordo benissimo il giorno in cui sono arrivato. Sbarcai a Milano e pensai: 'Vado a giocare con il o con l’ '. Invece no, perché di li a poco ci spostammo a . Allora ipotizzai che avrei giocato per la Roma o la ...".

"Niente, perché da Roma ci spostammo a Terni. Una città a me sconosciuta. Le città italiane che conoscevo erano quelle presenti nei libri di scuola. Nel frattempo capii che a Milano eravamo passati perché c’era Pino Letterio, il procuratore, che aveva organizzato il mio arrivo in Italia. Giunsi alla Ternana l’anno che fu ripescata dopo essere retrocessa dalla B alla C. Feci un provino con la Primavera nel torneo di Viareggio e andò bene. Tanto che mi portarono a farne un altro con il . E andò bene anche quello. Ma con la società emiliana non si fece nulla perché avevano già problemi societari. Così io insieme agli imprenditori che detenevano il mio cartellino decidemmo di accettare l’offerta della Ternana".

Le prime stagioni in rossoverde per Jiménez sono molto positive, e attraverso la gavetta della Serie B gli permettono di imparare velocemente il calcio italiano. Segna 26 goal complessivi in 93 presenze totali, quando nel gennaio 2006 iniziano per lui i problemi relativi alla proprietà del suo cartellino.

"Finquando c’erano Agarini e Capozucca tutto procedeva bene, - ha raccontato il giocatore cileno a Goal qualche anno fa - poi quand’è cambiata proprietà sono nati i primi problemi. Avevo molte richieste, andavo sempre in prestito o comproprietà, facevo bene, ma poi tornavo sempre a Terni e ogni volta era sempre la stessa storia. Ricevevo offerte, ma non c’era modo di riuscire a parlare con la società, poi all’ultimo giorno di mercato mi spedivano da qualche parte. L’attesa era snervante".

Nel gennaio 2006 il primo trasferimento lo vede passare in comproprietà alla per 2 milioni e mezzo di euro. Il cileno fa l'esordio in Serie A il 15 gennaio 2006 nella partita contro il (2-1 per la Viola) e trova anche la sua prima rete nella massima serie nella gara con l'Inter (anch'essa conclusasi sul 2-1 per i toscani). In 6 mesi Jiménez segna 3 reti in 19 presenze, mettendo in mostra il suo calcio e suscitando l'interesse delle big.

Altre squadre

Ma ecco che scatta il perverso meccanismo del patron Longarini, che a fine stagione riporta il cileno con i rossoverdi, nonostante questi ultimi siano ormai retrocessi in C1. Per il trequartista è troppo e decide di denunciare la Ternana per mobbing. In tutta risposta il patron degli umbri lo mette fuori rosa per 6 mesi.

"Avevo fatto la mia prima esperienza in serie A e nessuno avrebbe pensato che avrei giocato così tanto. - afferma a 'Nuova Teleterni' - Volevo qualcosa di più. Avrei voluto rimanere a Firenze. Longarini però mi minacciò di non farmi giocare per il resto della durata del mio contratto, qualcosa come due o tre anni. È stato difficile. Avevo 18 anni appena compiuti. Alla fine sono rimasto 6 mesi senza giocare. Ho pensato di tornare a casa e lasciar stare. Ma la voglia di giocare al calcio è stata più forte. Ho rischiato andando in tribunale".

Per Jiménez a gennaio 2007 si concretizza il trasferimento in prestito alla Lazio, successivamente il passaggio in comproprietà all'Inter, squadra con cui milita per due stagioni.

"Un giorno dell'estate 2006 sono andato a casa di Edoardo Longarini a Cortina perché dovevo andare alla Lazio. - ha detto il cileno a 'Nuova Teleterni' - C’è stata una telefonata tra lui e Lotito da film. 'Io ho quattro case a Cortina', 'Io dieci'. Sembrava facessero a gara a chi aveva più case, più soldi, più potere. Nella stessa riunione lui mi mise davanti un foglio dicendomi che era il mio nuovo contratto, di cinque anni e che alla fine io sarei diventato ricco. Gli risposi che non vedevo il motivo di firmare visto che avevo ancora tre anni di contratto con la Ternana. Lui mi disse che se non l’avessi firmato non avrei più giocato".

"Il contratto era completo ma non c’erano le cifre. Gli chiesi se lui, da uomo d’affari, avrebbe mai firmato un contratto in bianco. Longarini mi rispose che nella mia posizione non ci si sarebbe mai trovato perché aveva la forza, il potere e che se non avessi firmato mi avrebbe fatto stare fermo sei mesi. Replicai che le persone per bene non si comportano così. Gli dissi anche che non avrei raccontato nulla di quell’incontro. Ma non ho giocato per sei mesi..."

Gli anni dal 2007 al 2009 sono comunque quelli più ricchi di soddisfazioni per il calciatore cileno sotto il profilo sportivo. In biancoceleste segna 2 goal in 16 presenze, in nerazzurro totalizza complessivamente 4 reti in 30 gare in tutte le competizioni, vincendo due Scudetti e una e giocando la . Con l'amarezza di dover cambiare nuovamente maglia proprio sul più bello, nell'anno in cui il club milanese avrebbe conquistato il Triplete mourinhano.

Nell'estate 2009 passa infatti in prestito al . Dopo 11 presenze e un goal in Premier, a gennaio fa ritorno nel club milanese, e il 1° febbraio 2010 va al Parma in prestito gratuito. Con i Ducali totalizza 10 presenze e una rete, e il suo futuro nell'estate 2010 è deciso alle buste.

"All’Inter avevo fatto bene, infortunio permettendo (strappo al quadricipite, 19 centimetri di ferita, ndr) ed ero convinto che i nerazzurri mi riscattassero dalla comproprietà, - dice nell'intervista a Goal - anche perché avevo ricevuto rassicurazioni in questo senso dalla società. Invece, la Ternana, che nel frattempo è retrocessa in Lega Pro, offre di più alle buste e io mi ritrovo di nuovo a Terni. Dalla Champions alla Lega Pro, potete immaginare come mi sia sentito. E anche quella volta non c’era modo di parlare con nessuno, non avevo un interlocutore, non sapevo cosa ne sarebbe stato di me. Era evidente che non sarei potuto restare in Lega Pro, ma nessuno sembrava preoccuparsene".

Il paradosso nel paradosso è che la Ternana era stata venduta, ma il cartellino di Jimenez veniva ancora gestito in prima persona dall’allora ex patron Longarini.

"L’ultimo giorno di mercato finisco a Cesena. Facciamo benissimo, ci salviamo contro ogni pronostico, una stagione meravigliosa. A fine anno, però, la solita solfa…”.

Stanco di una carriera da 'ostaggio' del vecchio patron della Ternana, dopo aver segnato 9 goal con la maglia bianconera, suo massimo in carriera in Serie A, Jimenez prende una decisione drastica: si libera dal club umbro il 29 giugno attraverso l'articolo 17 del Regolamento FIFA e successivamente si accorda con l'Al-Alhy, club di punta del campionato degli . IFinisce l'incubo, e in Medio-Oriente il cileno vive una seconda giovinezza, si diverte facendo coppia con il brasiliano Grafite e vince titoli e coppe.

Segna 40 goal in 80 presenze e tantissimi assist dopo 4 anni passa sempre in Dubai all'Al-Nasr (9 reti in 23 gare), altra squadra di vertice del Paese arabo. Si trasferisce quindi in , dove milita con 3 club (Al-Nasr, Al-Gharafa e Qatar SC) continuando a far goal e a servire assist ai suoi compagni, prima di fare una scelta da libro Cuore nel 2018 e tornare a giocare in patria con il Palestino, la formazione con cui tutto era cominciato. Nel 2019 gioca con i sauditi dell'Al-Ittihad, per difendere nuovamente nel 2020 i colori del Palestino.

"Ho 35 anni e giocherò al massimo altre due stagioni. - spiega nell'intervista a 'Nuova Teleterni' - Dopo il ritiro mi piacerebbe restare nel mondo del calcio, diventando allenatore o Direttore sportivo".

È molto dolce, si sa, il sapore della libertà.