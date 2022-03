La Svezia non rinuncia a Ibrahimovic: convocato per i playoff Mondiali

La Svezia e il commissario tecnico Janne Andersson non rinunciano a Zlatan Ibrahimovic in vista dei playoff per il Mondiale di Qatar 2022. La federazione scandinava ha annunciato la lista dei convocati per le gare di qualificazione alla Coppa del Mondo.

La Svezia affronterà la Repubblica Ceca giovedì 24 marzo alla 'Friends Arena' di Solna, nella semifinale del 'Path B': in palio un posto nella finale contro la Polonia, qualificata direttamente all'ultimo atto dopo la decisione di FIFA e UEFA di squalificare la Russia per il conflitto in corso in Ucraina.

Il Ct Janne Andersson ha commentato la decisione di convocare Ibrahimovic, in questa stagione alle prese con diversi problemi fisici che ne hanno limitato l'utilizzo con il Milan di Pioli:

"Ha combattuto con alcuni infortuni ma sta tornando. Non lo considero un giocatore in grado di stare in campo per 90', ma nelle nostre chiacchierate è stato molto chiaro: vuole far parte di questa squadra. Con la qualità sul campo e la leadership fuori dal campo, aiuterà la squadra".

Ibrahimovic ha totalizzato finora 8 goal e 2 assist in 21 presenze tra Serie A e Champions League. Lo svedese ha accusato nel corso della stagione problemi al ginocchio e al tendine d'Achile, che lo ha tenuto fuori nel mese di febbraio.

🇸🇪TRUPPEN🇸🇪

Här är herrlandslags-truppen som ska spela i VM-playoffet! 🙌🔥



Är ni taggade på avgörandet!? 😃🔥 pic.twitter.com/Ls8Mq1BeEE — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2022

Nella lista dei convocati di Janne Andersson figurano altri due calciatori che militano in Serie A, Albin Ekdal della Sampdoria e Mattias Svanberg del Bologna, oltre a tanti ex come Quaison, Kulusevski, Krafth e Olsen.