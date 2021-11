La Supercoppa Italiana si giocherà a San Siro: Inter e Juventus si sfideranno il 12 gennaio

La Supercoppa Italiana verrà assegnata allo Stadio 'Meazza' in San Siro mercoledì 12 gennaio 2022. Il Consiglio di Lega ha stabilito che la sfida tra l'Inter, campioni d'Italia in carica, e la Juventus, vincitrice della Coppa Italia, si giocherà a Milano.



Nell'ultimo consiglio d'amministrazione, la Lega Serie A ha deciso di far disputare la sfida che mette in palio il primo trofeo della stagione nei confini nazionali e di scartare l'ipotesi Arabia Saudita, dove l'amministratore delegato De Siervo era stato la scorsa settimana per un sopralluogo.

La squadra di Simone Inzaghi e quella di Massimiliano Allegri torneranno ad affrontarsi per la seconda volta in stagione dopo l'1-1 in campionato dello scorso 24 ottobre, con le reti di Edin Dzeko e Paulo Dybala.

Nessun rinvio della sfida tra Juventus e Napoli, in programma il 6 gennaio e valida per il 20° turno del campionato di Serie A. In un primo momento si era parlato dell'ipotesi di disputare la Supercoppa Italiana il 5 gennaio e rinviare il match tra bianconeri e partenopei. Ma con la decisione di assegnare il trofeo mercoledì 12 gennaio, la gara in programma all'Allianz Stadium non cambierà data. Una brutta notizia per Luciano Spalletti, che dovrà rinunciare nel 'big match' ai calciatori della rosa impegnati nella prossima Coppa d'Africa.