La strana storia di Wollscheid: ritirato a 28 anni, 'leggenda' tedesca con 2 presenze

Ha segnato da 'leggenda' della Germania contro l'Italia, ma ha solo 2 presenze. E si è ritirato a 28 anni. Questa è la strana storia di Wollscheid.

Tra i grandi nomi delle leggende della che ieri hanno sfidato le icone della storia dell' , c'era quello decisamente meno altisonante di Philipp Wollscheid. Vicino a Klinsmann, Kirsten, Frings, Neuville e molti altri che hanno scritto pagine di storia con la 'Mannschaft'.

Il difensore classe 1989, invece, con la nazionale tedesca ha collezionato soltanto due presenze, per un totale di 46 minuti, in due amichevoli tra il maggio e il giugno del 2013. Mai da titolare. E ha giocato la partita perché due anni fa ha detto stop al calcio giocato, a soli 28 anni.

Wollscheid si è messo in mostra nel , per poi passare al Bayer Leverkusen nell'estate del 2012. Con i 'Werkself' ha giocato anche in . Poi ha provato l'esperienza all'estero, allo Stoke City, senza grandi risultati, tanto da tornare in prestito al .

L'ultima maglia indossata è stata quella del Metz, in , con soltanto una presenza in Coupe de la Ligue e nulla di più. Poi la decisione di smettere con il calcio giocato due anni fa, a 28 anni. Wollscheid da lì ha iniziato un percorso diverso, rifiutando anche diverse offerte dalla Zweite , come ha rivelato lui stesso in un'intervista a 'Die Welt'.

"Ho sempre rifiutato. Se fossi stato in grado di giocare senza emozioni, allora avrei continuato altri 6 anni. Ma mi sono reso conto che ho giocato a calcio soltanto per guadagnare soldi".

Ieri ha segnato nel 3-3 contro le 'Legends' dell'Italia, ritrovando notorietà ricordando il suo nome. L'ultma volta che era stato al centro dell'attenzione era stato a causa di una pallonata in testa a una presentatrice di 'Sky Sport DE'.

Nel suo futuro Wollscheid si vede però ancora all'interno del calcio professionistico, da allenatore, dopo aver conseguito negli ultim mesi una laurea in management sportivo a San Gallo, in .

"Voglio essere l'allenatore che tratta i giocatori in modo giusto e corretto, come ne ho avuti pochi".

Un'altra strada per provare a diventare davvero, e non solo per 90 minuti, una leggenda del calcio tedesco.