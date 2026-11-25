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L’olandese a segno per la prima volta in Champions con il Napoli: una rete che può rimettere in discussione un avvenire che sembrava scritto già nel mercato di riparazione.

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Un capitolo dopo l’altro, ricco di colpi di scena. La stagione di Noa Lang a Napoli è stata assolutamente imprevedibile, quasi quanto le sue giocate in campo.

Il 2026/27 dell’ala azzurra è stato un sali scendi fra spunti di qualità ed episodi al limite della tensione, che hanno portato la dirigenza a valutarne una cessione, stavolta a titolo definitivo.

Ieri è arrivato un nuovo momento da ricordare, in realtà, con una rete, a Manchester, che ha riacceso i riflettori positivi e rimesso in dubbio se sia giusto valutare l’addio del giocatore, dato in partenza addirittura nel mese di gennaio.

DECISIVO (O QUASI) A MANCHESTER

Lang a Manchester ha trovato una rete pesante, che poteva anche esserlo di più. Il parziale 1-2, poi pareggiato da Cherki, ha illuso Allegri, consegnando comunque alla squadra azzurra un punto pesante in un campo complicatissimo come l’Ethiad.

Il calciatore classe 1999 ha timbrato il cartellino per la prima volta in Champions da giocatore del Napoli e, in generale, per la seconda volta in stagione, a distanza dalla rete siglata contro il Frosinone il 10 ottobre scorso.

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LE POLEMICHE COL MARADONA

E dire che appena quindici giorni fa, a Napoli era esplosa la polemica legata a un suo gesto di stizza verso il pubblico del Maradona.

Durante il match contro la Lazio, infatti, Lang si beccò con i tifosi dopo una giocata non riuscita, scatenando una polemica che sembrava poterlo addirittura allontanare in maniera definitiva dalla città del Vesuvio.

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IL FUTURO PUÒ CAMBIARE

Il goal a Manchester può cambiare le carte in tavola. Se dopo i veleni post Napoli-Lazio, una sua partenza a gennaio poteva sembrare non solo possibile ma addirittura probabile, l’exploit contro il City ha dimostrato che, dopo tutto, il 27enne può ancora dare tanto alla formazione partenopea.

Non tanto per la marcatura in sé, quanto per la sostanza che, nel bene o nel male, vede l’olandese possedere delle caratteristiche uniche per la rosa del Napoli.

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PERCHÈ NOA LANG È FONDAMENTALE PER QUESTO NAPOLI

Lang, in questo Napoli, è fra i pochi ad avere cambio di passo, capacità di dribbling, estro. Non si è sempre acceso nella sua avventura all’ombra del Vesuvio, ma è comunque stato protagonista, specie in questa stagione, di alcune gare davvero ottime.

Se Allegri riuscirà a far dimenticare completamente la coltre di polemiche calata su di lui e a fargli trovare la continuità, allora ecco che la svolta potrebbe essere completa. Senza dimenticare che, a luglio 2025, il Napoli lo ha acquistato a titolo definitivo, versando nelle casse del PSV 25 milioni di euro più 2-3 di bonus.

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Una cifra importante, che rischierebbe di essere completamente svalutata in caso di frettoloso addio, specie se a gennaio dove i budget sono solitamente bassi.