La stella NXGN Stevanovic chiama Guardiola: "È pazzesco quanto sia forte il City"

Filip Stevanovic, esterno del Manchester City, non vede l’ora di iniziare ad imparare da Pep Guardiola, soprattutto dopo aver visto le ‘pazzesche’ prestazioni della capolista della Premier League in questa stagione.

Il City ha battuto la nutrita concorrenza di molti dei migliori club europei sborsando circa sette milioni di euro pur di aggiudicarsi ad ottobre il giovanissimo Stevanovic, con la chiusura dell’operazione che è poi diventata ufficiale nel corso della sessione di calciomercato di gennaio.

Il 18enne è rimasto in prestito al Partizan, il suo club, per la seconda parte di stagione, ma sta già pensando al su arrivo all’Etihad Stadium.

“Penso di poter migliorare di più in un grande club come il Manchester City”, ha detto Stevanovic in esclusiva a Goal dopo essere stato inserito nella lista NXGN dei migliori 50 talenti del mondo.

“Per ora voglio andare avanti passo dopo passo verso il mio prossimo obiettivo”.

“E’ così eccitante guardarli perché per me è un sogno sapere che un giorno potrò giocare in un grande club come il City e farò di tutto per realizzarlo”.

“Guardo ogni loro partita ed è pazzesco vedere quanto siano bravi. Sarebbe un piacere avere un allenatore come Pep Guardiola, lo ammiro molto”.