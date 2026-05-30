La star NBA Giannis Antetokounmpo messa alla prova con sfide calcistiche alla PlayStation House in vista della finale di UEFA Champions League

In vista della finale di UEFA Champions League di questa sera tra Arsenal e Paris Saint-Germain, la superstar NBA Giannis Antetokounmpo ha visitato ieri la PlayStation House, affrontando una serie di sfide ispirate al calcio come parte dell'evento The Game Before The Game di PlayStation.

Milioni di fan in tutto il mondo stanno già vivendo la partita sulla loro PS5. Per l’edizione di quest’anno, PlayStation porta questo confronto dalla console alle strade di Budapest, trasformando l’attesa per la finale in una celebrazione di competizione, hype e gioco.

Guidati dalla leggenda dell’Arsenal Santi Cazorla e dalla leggenda del PSG Blaise Matuidi, due squadre composte da talenti provenienti da diversi ambiti della cultura sportiva a livello globale stanno vivendo The Game Before The Game attraverso sfide calcistiche, esperienze negli stadi e, naturalmente, gameplay live su console.

Unito a loro, Giannis ha messo alla prova le sue abilità calcistiche, affrontando sfide pensate per premiare la precisione, il controllo e il sangue freddo sotto pressione. Portando il suo spirito competitivo tipico del basket alla PlayStation House, la stella NBA si è confrontata con icone del calcio e creator, affinando primo controllo, potenza di tiro e molto altro.

Alla PlayStation House, Team Matuidi e Team Cazorla continuano a contendersi la vittoria mentre cresce l’attesa per il calcio d’inizio di questa sera.

La finale di UEFA Champions League è iniziata su PS5.



