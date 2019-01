La star della NBA Satoransky: "LeBron James è il Cristiano Ronaldo del basket"

Il play dei Washington Wizards dice di preferire Lionel Messi a Cristiano Ronaldo e paragona i due calciatori a LeBron James e Kobe Bryant.

La star della NBA Tomas Satoransky ha definito l'icona LeBron James come "il Cristiano Ronaldo del basket" e ha paragonato Kobe Bryant a Messi.

Il playmaker dei Washington Wizards - che attualmente si trova in Inghilterra per il London Game 2019 NBA contro i New York Knicks – ha anche rivelato di preferire Messi a Cristiano Ronaldo avendo giocato nella squadra di basket del Barcellona all'inizio della sua carriera.

“Se sono Team Messi o Team Ronaldo? Io sono Team Messi!”, ha detto Satoransky a Goal.

“Se dovessi dire il nome del ‘Messi del basketball’, questo sarebbe Kobe Bryant (l'ex stella dei LA Lakers)".

"Probabilmente vedrei LeBron James più come Cristiano Ronaldo per quanto è dominante fisicamente".

"Ma io direi che Messi è più come un Kobe Bryant”.

Satoransky ha giocato per la squadra di basket del Barcellona dal 2014 al 2016, prima di unirisi ai Wizards, e ha condiviso una storia divertente di quel periodo riguardo alla squadra di calcio del Barcellona.

“Abbiamo condiviso lo stesso centro di allenamento con loro ma erano sempre abbastanza nascosti sia a noi che ai media”, ha spiegato.

“Io ricordo che i tifosi aspettavano i calciatori e quando passavamo era come se dicessero: "Noi questi non li vogliamo". Erano là solo per aspettare i calciatori".

“Ma era come una vera famiglia lì a Barcellona. Neymar e Pique sono grandi tifosi di basket. Pique ha anche partecipato a un paio di partite".

Satoransky ha commentato pure il trasferimento di Wayne Rooney a Washington DC per giocare col D.C United.

Il gigante ceco ha espresso la speranza che il NBA London Game possa avere lo stesso effetto positivo sul basket nel Regno Unito rispetto a quello che ha avuto sul calcio negli USA l'arrivo di Rooney.

“Faccio sempre attenzione ai calciatori che vengono dall'Europa, ho seguito Wayne Rooney quando giocava in Premier League prima di venire a Washington", ha dichiarato.

“E' fantastico per gli appassionati della MLS e del calcio americano vedere giocatori come Rooney. Questo è diventato sempre più di moda dopo che David Beckham ha giocato con i LA Galaxy"

“E' il motivo (sviluppare il basket in Europa) per cui abbiamo giocato l'NBA game a Londra per tanti anni di seguito. In Inghilterra amano il basket e la loro lega sta crescendo bene".

“I tifosi inglesi sono fantastici e quando vedi tante stelle della Premier League sedute in tribuna per assitere alla gara è una cosa di grande impatto. Molti miei amici europei stanno cercando di venire a vedere la partita".

La gara tra Washington Wizards e New York Knicks si giocherà giovedì sera al The 02 di Londra.